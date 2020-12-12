Широков назвал двух лучших футболистов РПЛ
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«Есть Влашич, который проводит все матчи отлично. Он и Деспотович. Деспот сейчас номер один среди нападающих», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».
Он отметил, что выступающий за «Рубин» Деспотович точно является лучшим нападающим в РПЛ на данный момент. По его мнению, этот игрок умеет на поле практически всё и не уступает по своим качествам форварду «Зенита» Артёму Дзюбе.
«Может быть, даже чуть сильнее — более мобилен. Артём отличный, без сомнений, просто говорю, что Деспотович ничем не уступает на данный момент», — добавил Широков.
В этом сезоне Влашич провёл 20 матчей за ЦСКА, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. На счету Деспотовича 14 игр, семь голов и два результативных паса.
Ранее Виктор Гончаренко заявил, что ЦСКА не будет удерживать Влашича от возможного ухода.