Широков назвал двух лучших футболистов РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением по поводу лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент.

«Есть Влашич, который проводит все матчи отлично. Он и Деспотович. Деспот сейчас номер один среди нападающих», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Он отметил, что выступающий за «Рубин» Деспотович точно является лучшим нападающим в РПЛ на данный момент. По его мнению, этот игрок умеет на поле практически всё и не уступает по своим качествам форварду «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Может быть, даже чуть сильнее — более мобилен. Артём отличный, без сомнений, просто говорю, что Деспотович ничем не уступает на данный момент», — добавил Широков.

В этом сезоне Влашич провёл 20 матчей за ЦСКА, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. На счету Деспотовича 14 игр, семь голов и два результативных паса.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что ЦСКА не будет удерживать Влашича от возможного ухода.