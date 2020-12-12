Газизов прокомментировал публикацию пресс-службы «Спартака» перед его уходом

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением по поводу анонса своего ухода из клуба.

«Кто-то хотел меня задеть, но задел сам себя. Я честен перед болельщиками и клубом. Я сделал всё возможное. Мою работу оценит время. Задело ли меня это? Глупости меня никогда не задевают. Скажем так: «Спартак» — это в большей степени его армия болельщиков, которая двигает вперёд, а не только люди, которые там работают», — цитирует Газизова Sport24.

Перед уходом Газизова из клуба пресс-служба красно-белых опубликовала известный мем из мультсериала «Симпсоны», где дед заходит в бордель, а затем сразу выходит из него. Позднее клуб удалил пост и принёс извинения.

Газизов был уволен с поста гендиректора красно-белых 8 декабря. Он работал в этой должности с июля 2020 года.

После 17 туров «Спартак» набрал 35 очков и занимает второе место в чемпионате России, уступая идущему на первой позиции «Зениту» лишь по дополнительным показателям.

Ранее Газизов высказал мнение о летней трансферной кампании «Спартака».