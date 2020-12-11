ФФККР намерена организовать турнир на замену отменённого чемпионата Европы

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) работает над вариантами организации соревнований, которые будут призваны обеспечить соревновательную практику для спортсменов после отмены чемпионата Европы 2021 года.
ФФККР намерена организовать турнир на замену отменённого чемпионата Европы
  • РИА Новости

По словам президента ФФККР Александра Горшкова, в федерации уже обсуждались запасные варианты проведения альтернативных соревнований и теперь, после отмены чемпионата Европы, началась их практическая проработка.

«В сложившейся ситуации ФФККР со своей стороны будет стараться делать всё возможное для сохранения спортсменами необходимой мотивации и планомерности подготовки к главному старту сезона — чемпионату мира», — добавил глава ФФККР.

Чемпионат Европы должен был пройти в Загребе с 25 по 31 января 2021 года.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала отмену чемпионата Европы 2021 года.

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