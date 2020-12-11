ФФККР намерена организовать турнир на замену отменённого чемпионата Европы
- РИА Новости
По словам президента ФФККР Александра Горшкова, в федерации уже обсуждались запасные варианты проведения альтернативных соревнований и теперь, после отмены чемпионата Европы, началась их практическая проработка.
«В сложившейся ситуации ФФККР со своей стороны будет стараться делать всё возможное для сохранения спортсменами необходимой мотивации и планомерности подготовки к главному старту сезона — чемпионату мира», — добавил глава ФФККР.
Чемпионат Европы должен был пройти в Загребе с 25 по 31 января 2021 года.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала отмену чемпионата Европы 2021 года.