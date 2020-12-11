УАФ подала в CAS апелляцию на решение УЕФА присудить Украине техническое поражение от Швейцарии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с апелляцией на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о присуждении сборной Украины технического поражения за неявку на матч заключительного, шестого тура Лиги наций с национальной командой Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба CAS, иск УАФ против УЕФА и Швейцарского футбольного союза был зарегистрирован в суде.

Отмечается, что УАФ требует отмены технического поражения и определения исхода матча жеребьёвкой.

Поединок Швейцария — Украина должен был пройти 17 ноября, но был отменён по решению властей кантона Люцерн после того, как в день игры стало известно о положительных тестах на коронавирус у троих игроков украинской сборной.

Получив техническое поражение со счётом 0:3, Украина опустилась на последнее место в своей группе и вылетела из дивизиона A Лиги наций.

Ранее сообщалось, что в УЕФА объяснили решение присудить Украине техническое поражение от Швейцарии.