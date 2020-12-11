УАФ подала в CAS апелляцию на решение УЕФА присудить Украине техническое поражение от Швейцарии
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба CAS, иск УАФ против УЕФА и Швейцарского футбольного союза был зарегистрирован в суде.
Отмечается, что УАФ требует отмены технического поражения и определения исхода матча жеребьёвкой.
Поединок Швейцария — Украина должен был пройти 17 ноября, но был отменён по решению властей кантона Люцерн после того, как в день игры стало известно о положительных тестах на коронавирус у троих игроков украинской сборной.
Получив техническое поражение со счётом 0:3, Украина опустилась на последнее место в своей группе и вылетела из дивизиона A Лиги наций.
Ранее сообщалось, что в УЕФА объяснили решение присудить Украине техническое поражение от Швейцарии.