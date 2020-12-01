В УЕФА объяснили решение присудить Украине техническое поражение от Швейцарии

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила мотивационную часть решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о присуждении сборной Украины технического поражения за неявку на матч заключительного, шестого тура Лиги наций с национальной командой Швейцарии.
В УЕФА объяснили решение присудить Украине техническое поражение от Швейцарии
  • Reuters

Как сообщает Sportarena, основной причиной присуждения Украине технического поражения стало то, что УАФ не предусмотрела потенциальной необходимости полной замены команды после положительных тестов на коронавирус после игры в Германии.

Отмечается, что у УАФ есть десять дней, чтобы изучить полученные от УЕФА документы и обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Поединок Швейцария — Украина должен был пройти 17 ноября, но был отменён по решению властей кантона Люцерн после того, как в день игры стало известно о положительных тестах на коронавирус у троих игроков украинской сборной.

Получив техническое поражение со счетом 0:3, Украина опустилась на последнее место в своей группе и вылетела из дивизиона A Лиги наций.

Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение о формате Евро-2020 в марте 2021 года.

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