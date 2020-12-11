Польховский призвал не паниковать из-за результатов биатлонистов в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал результаты россиян в спринтерской гонке на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Польховский призвал не паниковать из-за результатов биатлонистов в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
  • РИА Новости

«Антирекорд? Ну что сделать. Как готовы, так и выступаем. Прогресс есть — в прошлый раз у нас в спринте лучшим было 33-е место, сейчас — 20-е. Видно, что команда ещё не разбежалась, паниковать не надо. Но форму ребята ещё не набрали. Результат на табло. Я бы не хотел кого-то выделять. Откровенно говоря, прежде всего меня беспокоит стрелковая часть. Мы собираемся и вместе анализируем», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

Лучшим из россиян стал Александр Логинов — уступив победителю 1 минуту 25,2 секунды, он занял 20-е место, допустив один промах. Эдуард Латыпов также с одним промахом занял 21-е место. Евгений Гараничев без промахов стал 29-м. Матвей Елисеев с двумя промахами занял 32-е место, а Антон Бабиков также с двумя промахами — 57-е.

Представители сборной России провели 29 гонок подряд без медалей на этапах Кубка мира, тем самым установив антирекорд.

Ранее Антон Бабиков рассказал, что акклиматизация в Хохфильцене всегда даётся спортсменам тяжело.

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