Бабиков: акклиматизация в Хохфильцене всегда даётся тяжело

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Россиянин Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Бабиков: акклиматизация в Хохфильцене всегда даётся тяжело
  • РИА Новости

«Ощущения далеки от идеальных. Несмотря на то что в Хохфильцене есть приятные моменты, о которых хочется вспоминать, акклиматизация здесь всегда даётся тяжело. Первые спринты, гонки не удаются. Бесспорно, что все находятся в равных условиях. Понятно, что всё зависит от того, кто и как себя настраивает, кто и как предрасположен. Все, кто сегодня так бежит, — большие молодцы, я поражаюсь этим людям», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Он отметил, что на тренировке пытался улучшить своё самочувствие, но ему это не удалось.

«Когда плохое самочувствие, нужно пытаться что-то изменить именно тяжёлой работой, а лежать, отдыхать и верить, что станет лучше, мы уже пробовали — так не работает», — добавил биатлонист.

По итогам спринта Бабиков занял 57-е место, допустив два промаха.

Ранее Александр Логинов признался, что не понимает, почему так много проиграл в спринте на этапе КМ в Хохфильцене.

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