Логинов признался, что не понимает, почему так много проиграл в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

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Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Логинов признался, что не понимает, почему так много проиграл в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Надо разобраться, поговорить с тренером. Пока не могу понять, почему такой проигрыш был. Состояние хорошее, я знаю трассу. Знаю, когда и где действительно тяжело. Сейчас такого не было. Я не скажу, что я добавлял. Сейчас буду общаться с тренером и разбирать гонку», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Он отметил, что во время пристрелки на огневом рубеже был приличный ветер, но на момент гонки он уже стих.

«Было непонятно, какую поправку сделать. Немного недокрутил. Сейчас не могу ответить на вопрос, как ехали лыжи, надо проанализировать», — добавил биатлонист.

По итогам спринта Логинов стал лучшим из россиян — уступив победителю 1 минуту 25,2 секунды, он занял 20-е место, допустив один промах.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Дале победил в спринте на этапе КМ в Хохфильцене.

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