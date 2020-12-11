Биатлонист Елисеев: когда сил мало, их не очень сложно раскладывать

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Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Биатлонист Елисеев: когда сил мало, их не очень сложно раскладывать
  • РИА Новости

«Когда сил мало, их не очень сложно раскладывать. Выходил на старт с тактикой работать на рубеже и сохранить силы на последний круг. Была ли тревога, что повторится история с Контиолахти? Конечно, была тревога, но трасса жёсткая, быстрая, поэтому такого большого западения не должно быть. Что касается 17 секунд отставания от лидера на заключительном круге, думаю, когда прибежит другой лидер, будет побольше, но всё равно это многовато», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

По итогам спринта Елисеев занял 32-е место, допустив два промаха.

Ранее Антон Бабиков рассказал, что акклиматизация в Хохфильцене всегда даётся спортсменам тяжело.

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