В Крыму уволен замглавы Минздрава из-за проблем в работе горячей линии

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Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил замглавы Минздрава республики из-за неудовлетворительной работы горячей линии в регионе.
В Крыму уволен замглавы Минздрава из-за проблем в работе горячей линии
  • РИА Новости

Аксёнов рассказал, что по итогам мониторинга горячая линия Минздрава республики 8 (800) 733-33-34 оказалась «по факту нерабочей».

«В этой связи принято решение об увольнении с замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Республики Крым Георгия Владимировича Кравца как ответственного за организацию работы горячей линии», — написал он во «ВКонтакте».

В настоящее время, по его словам, проводится расчёт необходимого штата и дополнительных технических линий для нормализации работы горячей линии Минздрава республики.

Глава Крыма также объявил выговор директору сети аптек «Крым-Фармации» Тарасу Чеславскому в связи с тем, что в ходе проверки удалось дозвониться лишь в 49 из 101 из них.

«В случае если до понедельника проблема связи с оставшимися аптеками не будет решена, руководитель ГУПа будет уволен за недостаточную работу по организации приёма звонков граждан в период острой эпидемиологической ситуации», — добавил Аксёнов.

В конце ноября в России ввели единый телефонный номер 122, по которому граждане в случае заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 смогут вызвать врача на дом либо скорую помощь.

Мобильные операторы сделали бесплатными звонки на линию по COVID-19.

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