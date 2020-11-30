Мобильные операторы сделали бесплатными звонки на линию по COVID-19

Российские операторы сотовой связи сделали бесплатными звонки на единый телефонный номер 122, который используется для вызова врача при заболевании коронавирусом.

Как сообщает ТАСС, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 подтвердили, что обнулили стоимость звонков на номер 122.

Ранее стало известно, что в России вводится единый телефонный номер 122, по которому граждане в случае заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 смогут вызвать врача на дом либо скорую помощь.

Также сообщалось, что российские операторы связи в декабре 2020 года и январе 2021-го сделают бесплатными вызовы на номера медицинских учреждений, в которых занимаются лечением пациентов с коронавирусом.