Мобильные операторы сделали бесплатными звонки на линию по COVID-19

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Российские операторы сотовой связи сделали бесплатными звонки на единый телефонный номер 122, который используется для вызова врача при заболевании коронавирусом.
Мобильные операторы сделали бесплатными звонки на линию по COVID-19
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 подтвердили, что обнулили стоимость звонков на номер 122.

Ранее стало известно, что в России вводится единый телефонный номер 122, по которому граждане в случае заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 смогут вызвать врача на дом либо скорую помощь.

Также сообщалось, что российские операторы связи в декабре 2020 года и январе 2021-го сделают бесплатными вызовы на номера медицинских учреждений, в которых занимаются лечением пациентов с коронавирусом.

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