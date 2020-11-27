В России временно сделают бесплатными звонки в ряд медучреждений

Российские операторы связи в декабре 2020 года и январе 2021-го сделают бесплатными вызовы на номера медицинских учреждений, в которых занимаются лечением пациентов с коронавирусом.

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Мы договорились, спасибо Минцифре, со всеми операторами о том, что они потерпят убытки в течение двух месяцев — декабря и января, чтобы по перечню номеров медучреждений, которые мы сейчас через систему «Инцидент» собрали со всех субъектов, чтобы сделать эти номера бесплатными для граждан», — цитирует его ТАСС.

Чернышенко объяснил, что не будут тарифицироваться звонки граждан не только на бесплатные номера с кодом 800, но и на номера поликлиник.

Ранее Чернышенко сообщил, что в российских регионах вводится единый телефонный номер 122, по которому жители России в случае заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 смогут вызвать врача на дом либо скорую помощь.