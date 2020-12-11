Бестемьянова считает, что чемпионат России по фигурному катанию не нужно переносить

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о возможной отмене чемпионата мира по фигурному катанию после отмены европейского первенства.
Бестемьянова считает, что чемпионат России по фигурному катанию не нужно переносить
  • РИА Новости

«Надеюсь, что чемпионат России не будет отменён и пройдёт вовремя. Мы же помним, что на первых этапах кто-то болел, кто-то выступал. Что ж теперь сделаешь? И на чемпионате России будет так же. Кто-то болеет, будут выступать те, кто уже выздоровел. Такова ситуация», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что необходимо продолжать жить и бороться вне зависимости от ситуации с коронавирусом. По её мнению, первенство России должно пройти в декабре, как и запланировано.

«Насчёт чемпионата Европы — что бы мы сейчас ни придумывали и ни сказали, решение уже принято. Его не будет в этом сезоне, точка», — добавила Бестемьянова.

Чемпионат Европы должен был пройти в Загребе с 25 по 31 января 2021 года, но был отменён в связи с коронавирусом.

Ранее Александр Коган заявил, что ФФККР пытается сохранить календарь турниров для фигуристов.

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