Глава РФС считает, что клубы пока не готовы к возвращению системы «весна — осень»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением по поводу возможного реформирования Российской премьер-лиги (РПЛ).
Глава РФС считает, что клубы пока не готовы к возвращению системы «весна — осень»
  • РИА Новости

«Знаю, что внутри Премьер-лиги ведётся обсуждение разных форматов. Вполне возможно, что они выступят с инициативой изменить формат первенства России, в данном случае мы ждём инициативы от клубов и от лиги», — цитирует Дюкова ТАСС.

Он подчеркнул, что инициатива должна исходить именно от клубов, так как они тратят деньги и в первую очередь заинтересованы заинтересованы в успешных спортивных и коммерческих результатах. По его словам, уже были рассмотрены варианты форматов проведения чемпионата, которые направлены на увеличение количества матчей. Что касается системы «осень — весна», то Дюков считает, что за счёт грамотной оптимизации календаря можно избежать больших проблем.

«Вопрос о возвращении обратно к календарю «весна — осень» обсуждался с клубами, но я не могу сказать, что это обсуждение привело к тому, что кто-то из клубов в результате выступил с предложением вернуться обратно к этому формату. С одной стороны, нет инициативы от клубов, они к этому не готовы, а с другой — я считаю, что есть другие факторы, которые позволят нам прибавить в развитии нашего футбола», — добавил президент РФС.

Ранее Дюков заявил, что в РПЛ уменьшилось число ключевых судейских ошибок.

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