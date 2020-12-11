Джикия назвал Дзюбу самым неудобным для себя игроком в «Зените» с точки зрения единоборств

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, кого из состава петербургского «Зенита» он считает для себя самым неудобным с точки зрения единоборств.
Джикия назвал Дзюбу самым неудобным для себя игроком в «Зените» с точки зрения единоборств
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Дзюба, что тут скрывать. В штрафной он, конечно, хорош. В московском матче в эпизоде с голом он даже не прыгал. И я не прыгал: мяч был уходящий, прыгни я — могли бы оба завалиться. А он просто сделал два шага назад. В этом он, конечно, номер один в России», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс»

При этом он отметил, что знает, чего стоит ожидать от Дзюбы, и ему известно о его сильных качествах.

«От Азмуна непонятно, чего ждать. Скажем так: Дзюба предсказуемо опасный, а Азмун — непредсказуемо опасный», — добавил Джикия.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. 

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 35 очков. «Спартак» с таким же количеством очков находится на втором месте, уступая по дополнительным показателям.

Ранее Джикия назвал войной предстоящий матч «Спартака» и «Зенита» в Российской премьер-лиге.

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