Василий Уткин рассказал о причинах увольнения Газизова из «Спартака»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился информацией об отставке Шамиля Газизова с должности генерального директора московского «Спартака».

«Я знаю несколько интересных подробностей о причинах увольнения Газизова. Разумеется, всё это похоже на анекдот, потому что в сущности уволил его... Нобель Арустамян. Дело в том, что выпуск Нобеля о том, как устроена управленческая ситуация в «Спартаке», который вышел примерно месяц назад, как раз описывал историю, как в клубе сложилась администрация», — рассказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

По его словам, Газизов в интервью Арустамяну слишком много говорил о значимости своего вклада в успехи «Спартака», что возмутило спутницу владельца клуба Леонида Федуна Зарему Салихову. Уткин сказал, что обладающая взрывным характером Салихова вскипела, после чего судьба Газизова была решена. Журналист также подчеркнул, что совершенно неважно, откуда он это знает, а гораздо важнее, что это выглядит намного правдоподобней, чем слухи о недовольстве клуба работой Газизова на трансферном рынке.

«Это всё чушь собачья, потому что совершенно очевидно: когда приглашаешь человека с огромной зарплатой на длительный период времени, его работа не оценивается по четырём-пяти месяцам. Принять решение об увольнении можно было, только обладая взбалмошным характером, которым совершенно точно не обладает Леонид Федун», — добавил Уткин.

Газизов был уволен с поста гендиректора красно-белых 8 декабря. Он работал в этой должности с июля 2020 года.

После 17 туров «Спартак» набрал 35 очков и занимает второе место в чемпионате России, уступая идущему на первой позиции «Зениту» лишь по дополнительным показателям.

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