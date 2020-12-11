СМИ: ЦСКА рассматривает вариант отставки Гончаренко

В московском футбольном клубе ЦСКА рассматривают возможность отставки главного тренера команды Виктора Гончаренко после окончания осенне-зимней части Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает «Чемпионат», последние две недели клуб обсуждает с тренером совместное будущее, но при этом на данный момент допускается и уход специалиста. Отмечается, что многое будет зависеть от результатов в матчах с «Уралом» и «Ростовом».

В случае же увольнения Гончаренко одним из претендентов на пост главного тренера может стать экс-игрок команды Василий Березуцкий.

Накануне ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» со счётом 1:3 и занял последнее место в своей группе, набрав три очка. Таким образом, красно-синие не сумели пробиться в плей-офф турнира.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.

Ранее Гончаренко заявил, что ЦСКА не будет удерживать полузащитника команды Николу Влашича от возможного ухода.