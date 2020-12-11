СМИ: ЦСКА рассматривает вариант отставки Гончаренко
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Как сообщает «Чемпионат», последние две недели клуб обсуждает с тренером совместное будущее, но при этом на данный момент допускается и уход специалиста. Отмечается, что многое будет зависеть от результатов в матчах с «Уралом» и «Ростовом».
В случае же увольнения Гончаренко одним из претендентов на пост главного тренера может стать экс-игрок команды Василий Березуцкий.
Накануне ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» со счётом 1:3 и занял последнее место в своей группе, набрав три очка. Таким образом, красно-синие не сумели пробиться в плей-офф турнира.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.
Ранее Гончаренко заявил, что ЦСКА не будет удерживать полузащитника команды Николу Влашича от возможного ухода.