СМИ: ЦСКА рассматривает вариант отставки Гончаренко

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В московском футбольном клубе ЦСКА рассматривают возможность отставки главного тренера команды Виктора Гончаренко после окончания осенне-зимней части Российской премьер-лиги (РПЛ).
СМИ: ЦСКА рассматривает вариант отставки Гончаренко
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Как сообщает «Чемпионат», последние две недели клуб обсуждает с тренером совместное будущее, но при этом на данный момент допускается и уход специалиста. Отмечается, что многое будет зависеть от результатов в матчах с «Уралом» и «Ростовом».

В случае же увольнения Гончаренко одним из претендентов на пост главного тренера может стать экс-игрок команды Василий Березуцкий.

Накануне ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» со счётом 1:3 и занял последнее место в своей группе, набрав три очка. Таким образом, красно-синие не сумели пробиться в плей-офф турнира. 

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.

Ранее Гончаренко заявил, что ЦСКА не будет удерживать полузащитника команды Николу Влашича от возможного ухода.

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