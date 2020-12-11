Обляков: российские команды в еврокубках заслужили те места, которые заняли

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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о поражении от загребского «Динамо» в матче заключительного, шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Обляков: российские команды в еврокубках заслужили те места, которые заняли
  • РИА Новости
  • © Jonathan Ernst

«Выходим на каждую игру побеждать. Но сейчас такая серия — где-то не получается, надо прервать её в следующем матче. Я не знаю, в чём причина», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что армейцы создали много моментов, но по какой-то причине не удавалось забивать, и Лига Европы в целом сложилась неудачно для команды.

«В чём причина такого выступления российских клубов в еврокубках? Не знаю, что вам ответить. Такой результат — это футбол. Значит, заслужили то, где мы есть — все команды, в том числе и мы», — добавил Обляков.

ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» со счётом 1:3 и занял последнее место в своей группе, набрав три очка. Таким образом, красно-синие не сумели пробиться в плей-офф турнира.

Ранее Виктор Гончаренко объяснил низкие результаты ЦСКА в Лиге Европы тяжёлым графиком.

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