Матыцин заявил, что лимит на легионеров в российском футболе пока останется прежним

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Министр спорта России Олег Матыцин после итогового заседания попечительского совета Российского футбольного союза сообщил, что лимит на иностранных игроков в российском футболе в ближайшее время пересмотрен не будет.
Матыцин заявил, что лимит на легионеров в российском футболе пока останется прежним
  • АГН «Москва»

«Пока изменений по лимиту на легионеров не планируется», — приводит слова Матыцина ТАСС.

С сезона-2020/21 в Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров в формате «8 + 17» — команды смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранцев.

Вопрос возможности пересмотра лимита был поднят на фоне неудачного выступления российских клубов в еврокубках, а также неудачи сборной России в последних матчах.

Ранее сообщалось, что Кристиан Нобоа объяснил провал российских клубов в еврокубках недостатком качественных легионеров.

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