Матыцин заявил, что лимит на легионеров в российском футболе пока останется прежним
- АГН «Москва»
«Пока изменений по лимиту на легионеров не планируется», — приводит слова Матыцина ТАСС.
С сезона-2020/21 в Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров в формате «8 + 17» — команды смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранцев.
Вопрос возможности пересмотра лимита был поднят на фоне неудачного выступления российских клубов в еврокубках, а также неудачи сборной России в последних матчах.
Ранее сообщалось, что Кристиан Нобоа объяснил провал российских клубов в еврокубках недостатком качественных легионеров.