Нобоа объяснил провал российских клубов в еврокубках недостатком качественных легионеров

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Игрок «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о причинах провального выступления российских клубов в еврокубках.
Нобоа объяснил провал российских клубов в еврокубках недостатком качественных легионеров
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Эквадорский легионер считает, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы к пропущенному голу приводит каждая оплошность.

«В еврокубках одна ошибка — сразу гол. В России не всегда так. Плюс в России сейчас меньше качественных легионеров», — приводит слова Нобоа официальный Twitter «Сочи».

Ранее сообщалось, что главного тренера «Сочи» Владимира Федотова дисквалифицировали на три матча РПЛ за мат в адрес судьи.

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