Нобоа объяснил провал российских клубов в еврокубках недостатком качественных легионеров
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- РИА Новости
Эквадорский легионер считает, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы к пропущенному голу приводит каждая оплошность.
«В еврокубках одна ошибка — сразу гол. В России не всегда так. Плюс в России сейчас меньше качественных легионеров», — приводит слова Нобоа официальный Twitter «Сочи».
Ранее сообщалось, что главного тренера «Сочи» Владимира Федотова дисквалифицировали на три матча РПЛ за мат в адрес судьи.