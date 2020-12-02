Федотова дисквалифицировали на три матча РПЛ за мат в адрес судьи

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов получил дисквалификацию на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) и подвергся штрафу в размере 300 тыс. рублей.
Федотова дисквалифицировали на три матча РПЛ за мат в адрес судьи
  • РИА Новости

Как пояснил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, слова которого приводит «Чемпионат», специалист был наказан за нецензурные выражения в адрес судьи матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (0:1) Станислава Васильева.

В концовке первого тайма арбитр удалил защитника «Сочи» Сергея Терехова. В перерыве Федотов выразил недовольство этим решением и сам получил красную карточку.

Ранее Федотов признался, что не хотел отпускать Александра Кокорина из «Сочи».

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