Бестемьянова: на данном этапе нельзя прогнозировать, кто обыграет Валиеву на чемпионате России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась своими ожиданиями от женских соревнований на первенстве России.

«Прогнозировать, кто обыграет Камилу Валиеву, на данном этапе нельзя. Катание никто не отменял. Если же говорить о фаворитках за путёвки в сборную России, то для меня их четверо: это Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова. Выбирать одну из них я не буду, они должны откататься и сделать то, что они умеют», — заявила Бестемьянова «Спорт-Экспрессу».

Чемпионат России пройдёт в Челябинске с 25 по 27 декабря.

Ранее Бутырская высказалась о перспективах ведущих фигуристок на чемпионате России.