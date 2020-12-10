Бестемьянова: на данном этапе нельзя прогнозировать, кто обыграет Валиеву на чемпионате России
- РИА Новости
«Прогнозировать, кто обыграет Камилу Валиеву, на данном этапе нельзя. Катание никто не отменял. Если же говорить о фаворитках за путёвки в сборную России, то для меня их четверо: это Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова. Выбирать одну из них я не буду, они должны откататься и сделать то, что они умеют», — заявила Бестемьянова «Спорт-Экспрессу».
Чемпионат России пройдёт в Челябинске с 25 по 27 декабря.
Ранее Бутырская высказалась о перспективах ведущих фигуристок на чемпионате России.