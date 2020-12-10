Бестемьянова: на данном этапе нельзя прогнозировать, кто обыграет Валиеву на чемпионате России

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась своими ожиданиями от женских соревнований на первенстве России.
Бестемьянова: на данном этапе нельзя прогнозировать, кто обыграет Валиеву на чемпионате России
  • РИА Новости

«Прогнозировать, кто обыграет Камилу Валиеву, на данном этапе нельзя. Катание никто не отменял. Если же говорить о фаворитках за путёвки в сборную России, то для меня их четверо: это Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова. Выбирать одну из них я не буду, они должны откататься и сделать то, что они умеют», — заявила Бестемьянова «Спорт-Экспрессу».

Чемпионат России пройдёт в Челябинске с 25 по 27 декабря.

Ранее Бутырская высказалась о перспективах ведущих фигуристок на чемпионате России.

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