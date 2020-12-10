Евсеев: результаты «Локомотива» в ЛЧ неутешительны, но в команде появились молодые футболисты

Бывший футболист «Локомотива», тренер Вадим Евсеев подвёл итоги выступления железнодорожников в Лиге чемпионов УЕФА, где они заняли в группе последнее место.

«Результат в этой Лиге чемпионов у «Локомотива» неутешительный. Но я бы хотел высказаться о молодых игроках, которые появились в команде. Макгеев, Куликов, Рыбчинский сделали заявку на будущее. Молодёжь появилась не случайно. Школа работает, а в ПФЛ играет «Локомотив-2», где задача — развивать футболистов, а не гнаться за результатом. Считаю, что искусственного омоложения быть не должно. «Локомотив» сейчас не на своём месте, но ротация должна идти постепенно. Резкими решениями можно молодому игроку карьеру загубить и рухнуть в таблице. Но «Локомотиву» надо прибавлять», — написал Евсеев в Instagram.

Ранее Геркус выразил мнение, что следующий выход «Локомотива» в групповой этап ЛЧ может произойти через десятки лет.