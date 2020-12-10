Прокуратура открыла дело на «Тамбов» из-за долгов по зарплатам
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Октябрьского района Тамбова, в клубе существует задолженность перед работниками за сентябрь — октябрь на сумму 117 984 534,72 руб.
В мае «Тамбов» уже привлекался к административной ответственности за невыплату заработной платы. Теперь прокуратура вновь возбудила дело по этой статье (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ) и направила его в мировой суд Октябрьского района Тамбова.
В ноябре ФК «Тамбов» был оштрафован на 50 тыс. рублей за невыплату заработной платы своим работникам.
Ранее в «Тамбове» пошутили над увольнением Газизова из «Спартака», проведя параллель с уходом Цорна.