ЧМ по лёгкой атлетике в помещении в Китае перенесён на 2023 год

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Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении, который планировалось провести в китайском Нанкине, перенесён на 2023 год.
ЧМ по лёгкой атлетике в помещении в Китае перенесён на 2023 год
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletic). Чемпионат мира должен был пройти 19—21 марта 2021 года, но был перенесён на март 2023 года. Решение о переносе турнира принято из-за неопределённости относительно эпидемиологической ситуации в первой половине следующего года.

С организаторами соревнований была достигнута договорённость, что Нанкин примет чемпионат мира после мирового первенства 2022 года в Белграде.

Ранее сообщалось, что Сидорова и Кулижников признаны лучшими спортсменами России 2020 года.

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