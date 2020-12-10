ЧМ по лёгкой атлетике в помещении в Китае перенесён на 2023 год
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Об этом сообщает сайт Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletic). Чемпионат мира должен был пройти 19—21 марта 2021 года, но был перенесён на март 2023 года. Решение о переносе турнира принято из-за неопределённости относительно эпидемиологической ситуации в первой половине следующего года.
С организаторами соревнований была достигнута договорённость, что Нанкин примет чемпионат мира после мирового первенства 2022 года в Белграде.
Ранее сообщалось, что Сидорова и Кулижников признаны лучшими спортсменами России 2020 года.