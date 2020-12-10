ЧМ по лёгкой атлетике в помещении в Китае перенесён на 2023 год

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении, который планировалось провести в китайском Нанкине, перенесён на 2023 год.

Об этом сообщает сайт Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletic). Чемпионат мира должен был пройти 19—21 марта 2021 года, но был перенесён на март 2023 года. Решение о переносе турнира принято из-за неопределённости относительно эпидемиологической ситуации в первой половине следующего года.

С организаторами соревнований была достигнута договорённость, что Нанкин примет чемпионат мира после мирового первенства 2022 года в Белграде.

Ранее сообщалось, что Сидорова и Кулижников признаны лучшими спортсменами России 2020 года.