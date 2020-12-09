Сидорова и Кулижников признаны лучшими спортсменами России 2020 года
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9 декабря состоялась торжественная церемония, на которой спортсменкой года была признана легкоатлетка Анжелика Сидорова, выигравшая в этом сезоне чемпионат России в помещении в прыжках с шестом.
Спортсменом года стал конькобежец Павел Кулижников, который завоевал две золотые медали на чемпионате мира, а также одержал три победы на чемпионате Европы.
Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене и Сидорова начали подготовку к олимпийскому сезону.