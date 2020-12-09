Сидорова и Кулижников признаны лучшими спортсменами России 2020 года

Короткая ссылка
Стали известны лауреаты Национальной спортивной премии в номинации на звания лучших спортсмена и спортсменки.
Сидорова и Кулижников признаны лучшими спортсменами России 2020 года
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

9 декабря состоялась торжественная церемония, на которой спортсменкой года была признана легкоатлетка Анжелика Сидорова, выигравшая в этом сезоне чемпионат России в помещении в прыжках с шестом.

Спортсменом года стал конькобежец Павел Кулижников, который завоевал две золотые медали на чемпионате мира, а также одержал три победы на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене и Сидорова начали подготовку к олимпийскому сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить