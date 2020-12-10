Худобин признался, что не был доволен действиями своего агента при переговорах по новому контракту с «Далласом»

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал продление контракта с организацией.

«У меня приоритет был в «Далласе» остаться. Просто надо было по контракту некоторые детали проработать. Рынок я успел прощупать за два часа. За это время всё уже понятно было: что, как, зачем. Но я хотел изначально остаться в «Далласе» и Джим Нилл это прекрасно понимал. Я, в свою очередь, знал, какие возможности у него есть меня подписать. У нас был предельно открытый диалог. Но в один момент я, грубо говоря, вспылил на своего агента. Позвонил ему и сказал: «Слушай, если сейчас такого-то не будет, тогда всё, что-то будем придумывать». Он мне практически сразу перезвонил и поздравил с новым контрактом с «Далласом», — цитирует Худобина «Чемпионат».

Российский голкипер выступает за «Даллас» с 2018 года. В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка Стэнли, где проиграла «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:4 в серии.

Ранее Худобин рассказал о планах НХЛ по проведению регулярного чемпионата-2020/21.