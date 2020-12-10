Рекордсмен НБА по набранным очкам Абдул-Джаббар сообщил о заболевании раком
- Reuters
«Высокие и чернокожие люди имеют более короткую продолжительность жизни. Учитывая все эти статистические риски, у меня были диагностированы рак простаты, лейкемия, также я перенёс операцию по шунтированию на сердце», — написал Абдул-Джаббар в статье на сайте WebMD.
В 2008 году у Абдул-Джаббара был диагностирован хронический миелоидный лейкоз. В 2011 году он сообщил, что рак находится на первой стадии. О раке простаты 73-летний экс-баскетболист сообщил впервые.
Ранее сообщалось, что в НБА зафиксировано 48 случаев заболевания коронавирусом.