Рекордсмен НБА по набранным очкам Абдул-Джаббар сообщил о заболевании раком

Короткая ссылка
Рекордсмен в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по набранным очкам (38 387) Карим Абдул-Джаббар признался, что болен раком простаты.
Рекордсмен НБА по набранным очкам Абдул-Джаббар сообщил о заболевании раком
  • Reuters

«Высокие и чернокожие люди имеют более короткую продолжительность жизни. Учитывая все эти статистические риски, у меня были диагностированы рак простаты, лейкемия, также я перенёс операцию по шунтированию на сердце», — написал Абдул-Джаббар в статье на сайте WebMD.

В 2008 году у Абдул-Джаббара был диагностирован хронический миелоидный лейкоз. В 2011 году он сообщил, что рак находится на первой стадии. О раке простаты 73-летний экс-баскетболист сообщил впервые. 

Ранее сообщалось, что в НБА зафиксировано 48 случаев заболевания коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить