В НБА зафиксировано 48 случаев заболевания коронавирусом

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала результаты тестирования игроков лиги на коронавирус.
В НБА зафиксировано 48 случаев заболевания коронавирусом
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба НБА, у 48 из 546 баскетболистов, сдававших тесты с 24 по 30 ноября, выявили заболевание. Все они будут находиться на самоизоляции до полного излечения. Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует инфицированным находиться на карантине до семи дней с отрицательным тестом или до десяти дней без теста.

С 1 декабря в НБА открылись тренировочные лагеря. 11 декабря стартуют предсезонные матчи, а 22 декабря начнётся регулярный чемпионат сезона-2020/21.

Ранее НБА объявила дату церемонии введения Брайанта в Зал славы.

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