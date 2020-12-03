В НБА зафиксировано 48 случаев заболевания коронавирусом

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала результаты тестирования игроков лиги на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба НБА, у 48 из 546 баскетболистов, сдававших тесты с 24 по 30 ноября, выявили заболевание. Все они будут находиться на самоизоляции до полного излечения. Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует инфицированным находиться на карантине до семи дней с отрицательным тестом или до десяти дней без теста.

С 1 декабря в НБА открылись тренировочные лагеря. 11 декабря стартуют предсезонные матчи, а 22 декабря начнётся регулярный чемпионат сезона-2020/21.

Ранее НБА объявила дату церемонии введения Брайанта в Зал славы.