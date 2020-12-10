Шоумен Позов записал обращение к Черчесову после их конфликта во время жеребьёвки отбора ЧМ-2022

Актёр и шоумен Дмитрий Позов записал видеообращение к главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову после их конфликта в прямом эфире во время жеребьёвки квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

«Я бы хотел обратиться к главному тренеру сборной России по футболу. Станислав Саламович, вы попросили меня не давать никаких оценок. Но оценок я и не давал. Единственная моя оценка касалась результата сборной в последних шести матчах и в игре с Сербией, в которой мы проиграли 0:5. Оценки давали вы мне. Например, решили оценить знание русского языка. Знаете, Станислав Саламович, каким-то чудесным образом я закончил школу с золотой медалью, после чего освоил огромное количество медицинской литературы в медицинской академии и смог стать кандидатом медицинских наук. На всё это мне хватало знания русского языка. А чтобы понять вашу речь, Станислав Саламович, мне русского языка не хватило», — сказал Позов в ролике на YouTube.

Также шоумен акцентировал внимание на том, что Черчесов не приемлет никакой критики.

«Безусловно, проблема во мне. Проблема в Денисе Казанском, в Титове, Калиниченко, Пееве, Денисове. Проблема во всех вокруг вас. Они все виноваты, а вы всегда правы, Станислав Саламович. Вам нравится накладывать фильтры на отдельные слова. Но? к сожалению, меня нельзя выгнать из сборной и мне нельзя запретить некоторые слова. Мы — птицы не вашего полёта. Мы простые болельщики, без экспертного мнения. Вы очень любите, когда мы болеем за сборную России. В моменты триумфа она даже немного играет за нас. А когда мы ею не восторгаемся, вам это очень сильно не нравится. Станислав Саламович, я и дальше продолжу болеть за сборную России. Желаю вам удачи во всех предстоящих матчах, потому что это наша сборная России. Вам эта формулировка может не нравиться, но я считаю, что она — наша. Моя фамилия — Позов, и зовут меня Дима. Приятно познакомиться!» — сказал Позов.

Ранее Черчесов повздорил с шоуменом Позовым в прямом эфире после жеребьёвки отбора ЧМ-2022.