Черчесов повздорил с шоуменом Позовым в прямом эфире после жеребьёвки отбора ЧМ-2022

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вступил в перепалку с известным шоуменом Дмитрием Позовым в прямом эфире после жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Черчесов повздорил с шоуменом Позовым в прямом эфире после жеребьёвки отбора ЧМ-2022
  • РИА Новости
  • © Михаил Шапаев

По завершении жеребьёвки Позов пошутил по поводу того, что Черчесов оправдывается после поражения от Сербии (0:5). Специалисту это не понравилось, и он снова подключился к эфиру, чтобы ответить артисту.

«Как фамилия твоя? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается?! Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Мы не оправдываемся, а говорим: если это с нами случится, чтобы у нас был план A, B, C, D. Вы, пожалуйста, слушайте. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек», — сказал Черчесов в эфире на YouTube-канале сборной России.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Деян Ловрен заявил, что между Хорватией и Россией будет интересная битва в отборе ЧМ-2022.

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