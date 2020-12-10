Неймар: мысль об уходе из ПСЖ мне в голову не приходила
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«Я очень счастлив в Париже, в этом клубе и с моими партнёрами по команде. Мысль об уходе из ПСЖ мне в голову не приходила. Нам нужно всё обсудить с руководством, у нас хорошие отношения. Я счастлив здесь. Посмотрим, что случится в будущем», — цитирует Неймара RMC.
Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера бразильца составила рекордные €222 млн. Контракт форварда рассчитан до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ разгромил «Истанбул» в матче ЛЧ, который был прерван из-за расистского скандала.