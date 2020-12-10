Сестра Роналду выложила в соцсетях картинку, где Месси стоит на коленях перед её братом

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Эльма Авейру, сестра форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в социальных сетях картинку, на которой нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси стоит на коленях перед её братом.
Сестра Роналду выложила в соцсетях картинку, где Месси стоит на коленях перед её братом
  • © REUTERS/Jon Nazca

Авейру опубликовала снимок в своём Instagram.

«Мой король, ты лучший в мире. Гордость моей жизни», — подписала пост сестра португальского футболиста.

В матче шестого тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной» (3:0) португалец отметился дублем, в то время как Месси не сумел забить ни одного мяча, нанеся семь ударов в створ ворот.

Ранее Роналду заявил, что никогда не видел в Месси соперника.

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