Сестра Роналду выложила в соцсетях картинку, где Месси стоит на коленях перед её братом
- © REUTERS/Jon Nazca
Авейру опубликовала снимок в своём Instagram.
«Мой король, ты лучший в мире. Гордость моей жизни», — подписала пост сестра португальского футболиста.
В матче шестого тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной» (3:0) португалец отметился дублем, в то время как Месси не сумел забить ни одного мяча, нанеся семь ударов в створ ворот.
Ранее Роналду заявил, что никогда не видел в Месси соперника.