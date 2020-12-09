Роналду заявил, что никогда не видел в Месси соперника
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«Мы участвуем в различных церемониях награждения уже 12—13 лет. Я никогда не видел в нём соперника, это всё разжигается в СМИ. Мы всегда отлично ладили. Если вы спросите Лео, он скажет вам то же самое», — цитирует Роналду Football Italia.
В матче шестого тура ЛЧ португалец отметился дублем, в то время как Месси не сумел забить ни одного мяча, нанеся семь ударов в створ ворот.
Ранее сообщалось, что дубль Роналду с пенальти помог «Ювентусу» разгромить «Барселону» в матче ЛЧ.