«Локомотив-Кубань» взял верх над «Андоррой» в баскетбольном Еврокубке

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» одолел «Андорру» в матче седьмого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.
«Локомотив-Кубань» взял верх над «Андоррой» в баскетбольном Еврокубке
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Встреча прошла в Андорра-ла-Велья и завершилась со счётом 106:100 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Кевин Херви, набравший 23 очка. В составе хозяев 21 очко в свой актив записал Хаукур Паульссон.

В матче восьмого тура, который состоится 16 декабря, «Локомотив» сыграет с «Монако». 

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл венгерскую команду в баскетбольной Лиге чемпионов.

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