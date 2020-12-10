«Локомотив-Кубань» взял верх над «Андоррой» в баскетбольном Еврокубке
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Встреча прошла в Андорра-ла-Велья и завершилась со счётом 106:100 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Кевин Херви, набравший 23 очка. В составе хозяев 21 очко в свой актив записал Хаукур Паульссон.
В матче восьмого тура, который состоится 16 декабря, «Локомотив» сыграет с «Монако».
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл венгерскую команду в баскетбольной Лиге чемпионов.