«Локомотив-Кубань» взял верх над «Андоррой» в баскетбольном Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одолел «Андорру» в матче седьмого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Встреча прошла в Андорра-ла-Велья и завершилась со счётом 106:100 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Кевин Херви, набравший 23 очка. В составе хозяев 21 очко в свой актив записал Хаукур Паульссон.

В матче восьмого тура, который состоится 16 декабря, «Локомотив» сыграет с «Монако».

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл венгерскую команду в баскетбольной Лиге чемпионов.