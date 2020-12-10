«Нижний Новгород» обыграл венгерскую команду в баскетбольной Лиге чемпионов 

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«Нижний Новгород» одержал победу над венгерским «Сомбатхеем» в матче группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.
«Нижний Новгород» обыграл венгерскую команду в баскетбольной Лиге чемпионов 
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Встреча прошла в Сомбатхее и завершилась в пользу гостей — 93:88.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Евгений Бабурин, который набрал 16 очков. Его партнёр по команде Иван Стребков оформил дабл-дабл из 13 очков и 11 передач. У хозяев 19 очков в свой актив записал Эван Бруинсма. 

В матче второго тура, который состоится 16 декабря, «Нижний Новгород» сыграет с польским клубом «Старт Люблин».

Ранее сообщалось, что УНИКС одолел «Бурк» в баскетбольном Еврокубке.

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