«Нижний Новгород» обыграл венгерскую команду в баскетбольной Лиге чемпионов
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Встреча прошла в Сомбатхее и завершилась в пользу гостей — 93:88.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Евгений Бабурин, который набрал 16 очков. Его партнёр по команде Иван Стребков оформил дабл-дабл из 13 очков и 11 передач. У хозяев 19 очков в свой актив записал Эван Бруинсма.
В матче второго тура, который состоится 16 декабря, «Нижний Новгород» сыграет с польским клубом «Старт Люблин».
Ранее сообщалось, что УНИКС одолел «Бурк» в баскетбольном Еврокубке.