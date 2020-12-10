Винер-Усманова признана лучшим тренером года в России

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова стала лауреатом Национальной спортивной премии.
Винер-Усманова признана лучшим тренером года в России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

9 декабря состоялась торжественная церемония вручения наград. Винер-Усманова была признана лучшим тренером России 2020 года.

Помимо неё, на премию претендовали тренер сборной национальной команды по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев и тренер по спортивной гимнастике Анатолий Забелин.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка Анжелика Сидорова и конькобежец Павел Кулижников признаны лучшими спортсменами России 2020 года.

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