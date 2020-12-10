Винер-Усманова признана лучшим тренером года в России
- © РИА Новости / Александр Вильф
9 декабря состоялась торжественная церемония вручения наград. Винер-Усманова была признана лучшим тренером России 2020 года.
Помимо неё, на премию претендовали тренер сборной национальной команды по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев и тренер по спортивной гимнастике Анатолий Забелин.
Ранее сообщалось, что легкоатлетка Анжелика Сидорова и конькобежец Павел Кулижников признаны лучшими спортсменами России 2020 года.