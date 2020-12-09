Романцев считает, что сборная России способна обыгрывать Хорватию и Словакию

Бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев высказался об итогах жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре для национальной команды.

«По поводу соперников в отборе могу сказать то же самое, что и большинство тех, кто уже поделился своим мнением, — все они нам по зубам. У нас «группа жизни»? Не люблю это определение, как и «группу смерти», поскольку они часто не совпадают с реальностью. Повторю: сборные Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты — из тех, кого команда Черчесова способна обыгрывать. Заметьте, что я не сказал «обязана», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Сборная России попала в группу H, где встретится с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о расписании матчей национальной команды в квалификации чемпионата мира 2022 года.