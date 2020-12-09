«Спартак» нанёс «Нефтехимику» четвёртое поражение подряд в КХЛ

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Московский «Спартак» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» нанёс «Нефтехимику» четвёртое поражение подряд в КХЛ
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Игра состоялась в Москве и закончилась в пользу хозяев — 4:2.

В составе красно-белых дубль оформил Максим Цыплаков, а также отличились Яков Рылов и Йори Лехтеря. Гости ответили голами Отсо Рантакари и Алексея Волгина.

Для «Нефтехимика» это поражение стало четвёртым подряд.

В следующем матче «Спартак» сыграет с череповецкой «Северсталью», а «Нефтехимик» встретится с «Сочи».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» одолело минское «Динамо» в КХЛ, уступая 0:2 по ходу матча.

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