Московское «Динамо» одолело минское «Динамо» в КХЛ, уступая 0:2 по ходу матча

Короткая ссылка
Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» одолело минское «Динамо» в КХЛ, уступая 0:2 по ходу матча
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Встреча прошла в Минске и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В первом периоде в составе белорусской команды отличились Илья Усов и Шейн Принс. У москвичей также в первой трети игры шайбы забросили Даниил Тарасов и Юусо Хиетанен, а победный гол во втором периоде в свой актив записал Дмитрий Яшкин.

Для подопечных Владимира Крикунова эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче минское «Динамо» сыграет с казанским «Ак Барсом», а московское «Динамо» встретится с магнитогорским «Металлургом».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить