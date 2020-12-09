Московское «Динамо» одолело минское «Динамо» в КХЛ, уступая 0:2 по ходу матча

Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Минске и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В первом периоде в составе белорусской команды отличились Илья Усов и Шейн Принс. У москвичей также в первой трети игры шайбы забросили Даниил Тарасов и Юусо Хиетанен, а победный гол во втором периоде в свой актив записал Дмитрий Яшкин.

Для подопечных Владимира Крикунова эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче минское «Динамо» сыграет с казанским «Ак Барсом», а московское «Динамо» встретится с магнитогорским «Металлургом».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ.