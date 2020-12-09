В FARE отреагировали на то, что игроки «Краснодара» не встали на колено перед матчем с «Челси»

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Представитель организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) Павел Клименко заявил, что не видит проблемы в решении некоторых игроков «Краснодара» не вставать на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Челси».
В FARE отреагировали на то, что игроки «Краснодара» не встали на колено перед матчем с «Челси»
  • ©fckrasnodar.ru

«Вставать на колено в знак протеста против расизма — это не акция, а символический протест и гражданская позиция, поэтому говорить о каких-либо проблемах из-за того, что кто-то этого не делает, неуместно», — цитирует Клименко «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что часто расизм проявляется в футбольных матчах в различных формах.

«Возражения о том, что где-то эта проблема более или менее актуальна, особенно высказываемые теми, кого она не затрагивает, не имеют никакого отношения к сути проблемы», — сказал Клименко.

«Краснодар» сыграл с «Челси» вничью со счётом 1:1. Российская команда с пятью очками заняла третье место в своей группе и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Кристиан Рамирес назвал позитивным результат «Краснодара» в дебютном сезоне ЛЧ.

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