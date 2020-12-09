Рамирес назвал позитивным результат «Краснодара» в дебютном сезоне ЛЧ

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал результат матча с «Челси» (1:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, а также оценил результат команды в турнире.

«Мы сумели сыграть на высоком уровне с такой командой, как «Челси». Это отличный опыт для всей команды и клуба. Я впервые участвовал в Лиге чемпионов и рад, что забил мяч в выездном матче с «Ренном». Это мотивирует и дальше работать на максимальных оборотах. В Лиге чемпионов мы заработали пять очков. Я думаю, это очень позитивный результат для «Краснодара» в дебютном сезоне», — цитирует Рамиреса Sport24.

«Краснодар» с пятью очками занял третье место и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Мусаев заявил, что вратарь «Краснодара» Сафонов больше не сыграет в 2020 году.