Рамирес назвал позитивным результат «Краснодара» в дебютном сезоне ЛЧ

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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал результат матча с «Челси» (1:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, а также оценил результат команды в турнире.
Рамирес назвал позитивным результат «Краснодара» в дебютном сезоне ЛЧ
  • Reuters

«Мы сумели сыграть на высоком уровне с такой командой, как «Челси». Это отличный опыт для всей команды и клуба. Я впервые участвовал в Лиге чемпионов и рад, что забил мяч в выездном матче с «Ренном». Это мотивирует и дальше работать на максимальных оборотах. В Лиге чемпионов мы заработали пять очков. Я думаю, это очень позитивный результат для «Краснодара» в дебютном сезоне», — цитирует Рамиреса Sport24.

«Краснодар» с пятью очками занял третье место и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Мусаев заявил, что вратарь «Краснодара» Сафонов больше не сыграет в 2020 году.

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