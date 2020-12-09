Мусаев заявил, что вратарь «Краснодара» Сафонов больше не сыграет в 2020 году

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев после матча с «Челси» (1:1) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, рассказал о травме голкипера своей команды Матвея Сафонова.

«Сафонов травмировался на предматчевой тренировке. Поле было не очень хорошего качества. В середине тренировки у него поехала нога. Этот год для него закончен», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата России Сафонов принял участие в 14 матчах, пропустив 18 мячей. В лиге чемпионов Сафонов провёл шесть игр, пропустив десять голов.

«Краснодар» в Лиге чемпионов финишировал на третьем месте в группе, набрав пять очков, и выступит в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, как «Краснодар» на выезде отобрал очки у «Челси» в Лиге чемпионов.