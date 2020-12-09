Мусаев заявил, что вратарь «Краснодара» Сафонов больше не сыграет в 2020 году
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«Сафонов травмировался на предматчевой тренировке. Поле было не очень хорошего качества. В середине тренировки у него поехала нога. Этот год для него закончен», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне чемпионата России Сафонов принял участие в 14 матчах, пропустив 18 мячей. В лиге чемпионов Сафонов провёл шесть игр, пропустив десять голов.
«Краснодар» в Лиге чемпионов финишировал на третьем месте в группе, набрав пять очков, и выступит в плей-офф Лиги Европы.
Ранее сообщалось, как «Краснодар» на выезде отобрал очки у «Челси» в Лиге чемпионов.