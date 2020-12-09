Вендел заявил, что проект «Зенита» предполагает борьбу с лучшими клубами Европы 

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Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел поделился мнением о футбольном клубе с берегов Невы.
Вендел заявил, что проект «Зенита» предполагает борьбу с лучшими клубами Европы 
  • © Elmar Kremser/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Когда я приехал в Россию после предсезонной подготовки, «Зенит» оказался даже лучше, чем я себе представлял», — цитирует Вендела O Dia

Он отметил, что у «Зенита» уже есть традиция приобретать игроков из Бразилии и ему удалось завоевать себе место в стартовом составе.

«Проект «Зенита» заключается не только в том, чтобы выигрывать чемпионат России, но и в ближайшие годы бороться с лучшими клубами в Европе. К сожалению, в этом сезоне мечта о выходе в плей-офф Лиги чемпионов не сбылась, но мы занимаем хорошую позицию в чемпионате России, и титул — наша цель», — сказал Вендел.

Вендел перешёл в «Зенит» в октябре. С тех пор он провёл за сине-бело-голубых восемь матчей.

Ранее депутат Государственной думы России Виталий Милонов подвёл итоги выступления «Зенита» в Лиге чемпионов.

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