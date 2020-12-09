Депутат Милонов — о выступлении «Зенита» в ЛЧ: так может играть любая дворовая команда

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов подвёл итоги выступления «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Команда, мягко говоря, неэффективна. Набрали бегающих и ничего не забивающих, нужно их отдать назад и взять нормальных местных. Местных мало, но лучше взять их и потерпеть годик, обучить, чтобы потом забегали и были патриотами: ели шаверму, не нюхали кокаин. А «Зените» сейчас играет меньше петербуржцев, чем в «Спартаке». Там по-русски никто не говорит. Потому это явно не петербургский позор. Команда накачана деньгами, инвестициями, а то, что мы видим в результате — даже неудобно становится. Пока они будут чувствовать себя безнаказанными, так и будет продолжаться. И тренер, и команда после таких поражений должны стоять на ковре у губернатора. Проблема в том, что там половина не поймёт, где они находятся. Надо вызывать на ковер, делать выговор, денег лишать. Совсем без денег оставлять за такую игру. За этот месяц не платить вообще ни копейки. Так может играть любая дворовая команда», — цитирует Милонова Sport24.

«Зенит» занял последнее место в своей группе, набрав одно очко.

Ранее Дриусси объяснил своё резкое высказывание относительно позиции в «Зените».