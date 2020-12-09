ITA приступило к повторной проверке допинг-проб ОИ-2014
- Reuters
Об этом сообщается на сайте организации.
«Целью является завершение программы повторного анализа, включая обработку полученных проб, до начала Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — говорится в заявлении.
Отмечается, что это делается по поручению Международного олимпийского комитета (МОК). ITA расширит программу повторного анализа на все виды спорта и страны, которые тогда принимали участие в соревнованиях. До середины 2021 года организация совместно с аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторией исследует первую часть проб.
Выявленные случаи нарушений антидопинговых правил будут преследоваться со стороны ITA в судебном порядке, а также будут проведены расследования.
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