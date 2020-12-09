ITA приступило к повторной проверке допинг-проб ОИ-2014 

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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о запуске программы по повторному анализу допинг-проб с зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.
ITA приступило к повторной проверке допинг-проб ОИ-2014 
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте организации. 

«Целью является завершение программы повторного анализа, включая обработку полученных проб, до начала Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это делается по поручению Международного олимпийского комитета (МОК). ITA расширит программу повторного анализа на все виды спорта и страны, которые тогда принимали участие в соревнованиях. До середины 2021 года организация совместно с аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторией исследует первую часть проб.

Выявленные случаи нарушений антидопинговых правил будут преследоваться со стороны ITA в судебном порядке, а также будут проведены расследования.

Ранее Анфиса Резцова объяснила свои слова о допинге в биатлоне.

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