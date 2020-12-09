Бывший менеджер Петрова не увидела криминала в приставаниях Мазепина к девушке
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- globallookpress.com
Ранее в интернете появилось видео, на котором спортсмен пристаёт к девушке в салоне автомобиля и трогает её за грудь. После инцидента к руководству «конюшни» обратились с призывом аннулировать контракт Мазепина.
На взгляд Косаченко, разорвать трудовой договор по этой причине не представляется возможным.
«Там не было совершено никакого криминала. Все причины для возможного расторжения прописаны в договоре. Если кто-то считает, что публикация в Instagram может служить причиной для расторжения, то я могу сказать, что это не так. Против каждого можно запустить волну», — приводит слова Косаченко news.ru.
Ранее сообщалось, что Мазепин извинился за инцидент с моделью в салоне авто.