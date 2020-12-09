Бывший менеджер Петрова не увидела криминала в приставаниях Мазепина к девушке

Оксана Косаченко, бывший менеджер экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, поделилась мнением о скандальной ситуации, в которую попал новичок команды Haas Никита Мазепин.

Ранее в интернете появилось видео, на котором спортсмен пристаёт к девушке в салоне автомобиля и трогает её за грудь. После инцидента к руководству «конюшни» обратились с призывом аннулировать контракт Мазепина.

На взгляд Косаченко, разорвать трудовой договор по этой причине не представляется возможным.

«Там не было совершено никакого криминала. Все причины для возможного расторжения прописаны в договоре. Если кто-то считает, что публикация в Instagram может служить причиной для расторжения, то я могу сказать, что это не так. Против каждого можно запустить волну», — приводит слова Косаченко news.ru.

Ранее сообщалось, что Мазепин извинился за инцидент с моделью в салоне авто.