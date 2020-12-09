Мазепин извинился за инцидент с моделью в салоне авто

Гонщик команды Haas Никита Мазепин выступил с заявлением по поводу скандальной ситуации с его участием.

Ранее в интернете появилось видео, на котором спортсмен, находясь в автомобиле, трогает за грудь модель по имени Андреа. После случившегося команду Haas призвали разорвать отношения с Мазепиным.

«Я хочу извиниться за свои недавние действия — как за своё неприемлемое поведение, так и за публикацию этого в социальных сетях. Я прошу прощения за это нарушение и то замешательство, которое вызвал у команды Haas. Как гонщик «Формулы-1», я должен придерживаться более высоких стандартов. Я признаю, что подвёл себя и многих людей», — написал Мазепин.

Он также пообещал сделать необходимые выводы из инцидента.

До этого в поддержку спортсмена выступила сама модель Андреа.