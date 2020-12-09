Мазепин извинился за инцидент с моделью в салоне авто

Короткая ссылка
Гонщик команды Haas Никита Мазепин выступил с заявлением по поводу скандальной ситуации с его участием.
Мазепин извинился за инцидент с моделью в салоне авто
  • © Dppi/Sebastian Rozendaal - China
  • globallookpress.com

Ранее в интернете появилось видео, на котором спортсмен, находясь в автомобиле, трогает за грудь модель по имени Андреа. После случившегося команду Haas призвали разорвать отношения с Мазепиным.

«Я хочу извиниться за свои недавние действия — как за своё неприемлемое поведение, так и за публикацию этого в социальных сетях. Я прошу прощения за это нарушение и то замешательство, которое вызвал у команды Haas. Как гонщик «Формулы-1», я должен придерживаться более высоких стандартов. Я признаю, что подвёл себя и многих людей», — написал Мазепин.

Он также пообещал сделать необходимые выводы из инцидента.

До этого в поддержку спортсмена выступила сама модель Андреа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить