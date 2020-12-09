Модель вступилась за Мазепина, который приставал к ней в машине

Короткая ссылка
Российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин оказался в центре скандала из-за видео, которое появилось в сториз в его Instagram.
Модель вступилась за Мазепина, который приставал к ней в машине
  • © Dppi/Sebastian Rozendaal
  • globallookpress.com

На кадрах видео спортсмен во время движения автомобиля приставал к девушке на заднем сиденье и трогал её обнажённую грудь, снимая это на камеру. Та в ответ показывала Мазепину средний палец и сопротивлялась. Спутницей автогонщика оказалась модель по имени Андреа.

Видео вскоре исчезло со страницы пилота, но его успели скопировать. Инцидент вызвал большой резонанс в интернете. Некоторые любители «Формулы-1» обратились к команде Haas с призывом уволить Мазепина. Там пообещали провести тщательное расследование.

В свою очередь, Андреа опубликовала пост в поддержку Мазепина. В своём Instagram она призналась, что в машине они просто дурачились и она сама залила видео в сториз ради шутки. Андреа подчеркнула, что Мазепин является хорошим человеком.  

Ранее сообщалось, что Мазепин лишился подиума в первой гонке «Формулы-2» на Гран-при Сахира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить