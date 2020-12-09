Модель вступилась за Мазепина, который приставал к ней в машине
- © Dppi/Sebastian Rozendaal
- globallookpress.com
На кадрах видео спортсмен во время движения автомобиля приставал к девушке на заднем сиденье и трогал её обнажённую грудь, снимая это на камеру. Та в ответ показывала Мазепину средний палец и сопротивлялась. Спутницей автогонщика оказалась модель по имени Андреа.
Видео вскоре исчезло со страницы пилота, но его успели скопировать. Инцидент вызвал большой резонанс в интернете. Некоторые любители «Формулы-1» обратились к команде Haas с призывом уволить Мазепина. Там пообещали провести тщательное расследование.
В свою очередь, Андреа опубликовала пост в поддержку Мазепина. В своём Instagram она призналась, что в машине они просто дурачились и она сама залила видео в сториз ради шутки. Андреа подчеркнула, что Мазепин является хорошим человеком.
Ранее сообщалось, что Мазепин лишился подиума в первой гонке «Формулы-2» на Гран-при Сахира.