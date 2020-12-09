Бояринцев не считает, что «Спартак» показывает чемпионский футбол

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев выразил мнение, что отсутствие креативных футболистов в центральной зоне не позволяет команде уверенно чувствовать себя в позиционном нападении.
Бояринцев не считает, что «Спартак» показывает чемпионский футбол
  • ©spartak.com

«На данный момент «Спартак» не демонстрирует яркой и стабильной игры. Два последних соперника были обыграны, но назвать футбол красно-белых чемпионским я не могу. Хотелось бы видеть «Спартак» на поле более уверенным. Возможно, не идёт на пользу частая смена амплуа Романа Зобнина. Да, он забивает и отдаёт, но не ведёт игру. Как и Алекс Крал. Отсутствие диспетчеров в центральной зоне назову главной проблемой, не позволяющей уверенно чувствовать себя в позиционном нападении. Думаю, что во время зимнего перерыва «Спартаку» надо поработать именно над усилением позиции атакующего центрального полузащитника, на которой в клубе всегда были выдающиеся мастера. Но не уверен, что это нужно Тедеско и подходит под футбол, который он хочет привить команде», — цитирует Бояринцева МК.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали резонансный твит с анонсом ухода Газизова.

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